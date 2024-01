Hockey-Nationalspieler aus Gladbach So läuft die Olympia-Qualifikation für Julia Sonntag und die Grambusch-Brüder

Die DHB-Frauen sind bereits am vergangenen Freitag in ihre Gruppenphase gestartet. Im ersten Spiel gab es einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen Chile, gefolgt von einem 1:1 gegen Japan und einem 10:0-Erfolg am Dienstag gegen Tschechien. Damit stehen die Frauen sicher im Halbfinale. Das Olympia-Ticket lösen am Ende sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die beiden Finalteilnehmer sowie der Sieger aus dem Spiel um Platz drei.