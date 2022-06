Vizemeister trifft auf Bonn und Marienburg : Zwei Spiele als Fingerzeig für die Zukunft des GHTC

Mustapha Cassiem (2. v. l.) kann sich einen Verbleib beim GHTC vorstellen. Coach Jan Klatt würde sich freuen, wenn der südafrikanische Nationalspieler bleiben würde. Foto: Susanne Breithaupt

Hockey Der Gladbacher HTC beendet die Saison in der 2. Hockey-Bundesliga als Vizemeister. Coach Jan Klatt möchte in den Partien gegen Bonn und Marienburg einiges ausprobieren. Das Personal könnte dabei die Struktur für die Zukunft vorgeben – mit den südafrikanischen Nationalspielern.

Eigentlich hätte für die Hockey-Herren des Gladbacher HTC am Dienstag eine Trainingseinheit auf dem Programm gestanden – immerhin hat das Team von Coach Jan Klatt am kommenden Wochenende noch einen Doppel-Spieltag vor der Brust, ehe die 2. Bundesliga in die Sommerpause geht. Weil die Gladbacher aber schon vor den Partien beim Bonner THV (Sa., 11 Uhr) und zu Hause gegen den Marienburger SC (So., 14 Uhr) den zweiten Tabellenplatz sicher haben, stand das Team ausnahmsweise nicht auf dem Trainingsgelände, sondern nutzte die Zeit anderweitig:

Das Gladbacher Trainerduo Jan Klatt (r.) und Nils Helbig (l.) Foto: Susanne Breithaupt

Mit insgesamt zehn Spielern fuhren GHTC-Coach Jan Klatt und Co-Trainer Nils Helbig nach Antwerpen, um sich das Pro-League-Spiel zwischen den Hockey-Nationalmannschaften von Belgien und Südafrika anzusehen.

Nun war die Reisegruppe aus Mönchengladbach nicht etwa in Belgien, um sich den ebenso verdienten wie erwartbaren 5:0-Erfolg des Olympiasiegers von 2021 anzusehen, vielmehr ging es ihnen um den Spieler mit der Rückennummer vier im Team der unterlegenen Südafrikaner. „Natürlich waren wir da, um Mustaphaa Cassiem zu unterstützen“, sagt Jan Klatt, der sich freut, den südafrikanischen Nationalspieler in seinem Team zu haben.

Auch sein Bruder Dayan Cassiem weilte unter der Woche beim Nationalteam, kam aber erst beim zweiten Pro League Spiel Südafrikas am Mittwoch gegen Belgien zum Einsatz. Die Cassiem-Brüder haben maßgeblichen Einfluss darauf, dass dem GHTC bereits vor dem letzten Spielwochenende die Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga nicht mehr zu nehmen ist. Mit 26 Treffern führt Dayan Cassiem die Torschützenliste der Liga an, hat damit doppelt so viele Treffer erzielt wie Timo Kossol vom Krefelder Meister und Bundesliga-Aufsteiger. Direkt dahinter kommt dann schon sein drei Jahre jüngerer Bruder Mustaphaa mit zwölf Treffern. Da überrascht es nicht, dass der GHTC mit 77 Toren in 20 Spielen die beste Offensive der Liga stellt.

Dennoch hat es am Ende bei den Gladbachern nicht für den ganz großen Wurf gereicht. Zu stark war der Crefelder HTC, der mit einem Sieg beim GHTC vor drei Wochen den Austieg in die 1. Bundesliga perfekt machen konnte. Nun stehen also noch zwei Partien für den GHTC auf dem Programm, und obwohl sie für die Tabelle keine Auswirkungen mehr haben werden, sieht Klatt einen großen sportlichen Wert in den Aufeinandertreffen mit Bonn und Marienburg.

„Wir wollen die Gelegenheit nutzen und schon mal einige Dinge für die kommende Saison ausprobieren. Auf jeden Fall sollen die jungen Spieler im Kader einiges an Spielzeit bekommen“, so Klatt. Der Coach denkt dabei beispielsweise an Akteure wie Jan Krauß, Valentin Mellinghoff, Paul Joeris oder Elias Küsters – allesamt zwischen 17 und 19 Jahren alt und möglicherweise die Zukunft im Gladbacher Team. Die soll beim GHTC auf drei Säulen aufgebaut werden: junge Talente aus den eigenen Reihen, erfahrene Routiniers und die Spieler aus Südafrika. Neben den Cassiem-Brüdern sind das Nic White, Tevin Kok und auch Melrick Maddocks, der in der Vergangenheit in den Farben des GHTC auflief. „Das wäre eine Struktur in der Mannschaft, auf der wir die kommenden Jahre aufbauen könnten.“

Natürlich wisse man in Mönchengladbach auch, dass insbesondere Mustapaa und Dayan Cassiem Begehrlichkeiten bei höherklassigeren Teams in Deutschland wecken – auch Mannschaften aus den Niederlanden und Belgien sollen sich schon mal gemeldet haben. Doch die Gespräche über einen weiteren Verbleib der südafrikanischen Spieler beim GTHC laufen, wie Jan Klatt berichtet: „Alle füllen sich bei uns sehr wohl und können sich vorstellen zu bleiben. Allein, dass wir die Chance darauf haben, ist ein gutes Zeichen. Sollte uns das wirklich gelingen, wäre es ein Kunststück“; so Klatt. „Ich hoffe, dass am Ende das Herz entscheiden wird.“