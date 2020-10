Hockey : GHTC: Positives Ende einer schwachen Feldsaison?

GHTC-Trainer Marcus Küppers hatte bislang in der Saison 2020 wenig Erfolg mit seiner Mannschaft. Foto: Dieter Wiechmann

Hockey Der Gladbacher HTC verspielte in den vergangenen Spielen den Bundesliga-Aufstieg. Die Feldsaison 2020 stand damit bislang unter keinem guten Stern. Zum Abschluss steht ein Doppelspieltag an.

Für die Hockeyspieler des Gladbacher HTC steht zum Abschluss der Feldsaison 2020 noch ein Doppelwochenende in der 2. Bundesliga an. Am Freitag (19.30 Uhr) spielt der GHTC beim Tabellenletzten Marienburger SC, am Sonntag kommt Schwarz-Weiß Neuss (12 Uhr) zum Derby. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor den letzten beiden Feld-Spielen des Jahres.

Nach der Corona-Pause verspielte der GHTC seine Chance auf die Bundesliga-Rückkehr. Was waren die Gründe für den Abschwung?

Nach sieben Partien in der Hinrunde hatten die Gladbacher satte 18 Zähler auf dem Konto. In der Rückrunde sind es bei der gleichen Anzahl an Spielen gerade mal sechs Punkte. Die Hauptgründe für den negativen Trend sind leicht auszumachen: Dem GHTC fehlt es – im Vergleich zu Hinrunde – an Quantität und Qualität. Im Hinspiel gegen Klipper Hamburg setzten sich die Gladbacher im September 2019 mit 5:1 durch. Torschützen waren damals unter anderem Abdud Cassiem, Luca Lindner und Florian Jansen, die im Rückspiel am vergangenen Sonntag (1:1) nicht dabei waren. Vom Kader des Vorjahres standen zuletzt weitere neun Spieler nicht zur Verfügung. Das ist nicht zu kompensieren. Der Restkader müht sich seit dem Rückrundenstart redlich, hat das Hockeyspielen nicht verlernt, ist aber in der Zusammensetzung nicht gut genug, um oben mitzuspielen.

Was ist für den GHTC in der verbliebenen Saison noch drin?

Gewinnen die Gladbacher das Nachholspiel in Köln, würde der Rückstand auf den Düsseldorfer HC auf zwölf Punkte schrumpfen. Das ist theoretisch noch aufzuholen, zumal es noch zwei direkte Duelle gegen wird, ist aber höchst unwahrscheinlich. Zum einen dürfte sich der GHTC im dritten Saisondrittel (coronabedingt geht die Saison ab April 2021 weiter) keinen Ausrutscher mehr erlauben, zum anderen müssten im nächsten Frühjahr sowohl der DHC als auch der Tabellenzweite BW Köln eine ähnliche Pannenserie wie die Gladbacher hinlegen.

Vergangene Woche verhalf Trainer Marcus Küppers vier Jugendspielern zu ihrem Zweitligadebüt. Wird auch künftig auf die Talente gesetzt?

Läuft alles nach Plan, werden Niklas Braun, Florian Jansen, Luca Lindner und andere Spieler im April wieder zur Verfügung stehen. Dazu hofft man beim GHTC auf die Rückkehr des Südafrikaners Abdud Cassiem. Die eigenen Talente sollen in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Allerdings braucht das noch Zeit. Der Unterschied vom Jugendhockey zur 2. Bundesliga ist groß.

Wie geht es mit der Hallensaison weiter?