In der Hockey-Verbandsliga Damen des Viersener THC sind weiterhin ungeschlagen

Direkt zu Beginn empfingen die Viersenerinnen mit Absteiger DSD Düsseldorf II einen der schwersten Gruppengegner. Gegen druckvolle Gäste war der VTHC vor allem in der Defensive gefordert, konnte aber lange dagegenhalten. Schließlich traf Düsseldorf zur verdienten 1:0-Führung, doch die VTHC-Damen setzten weiter Nadelstiche. Wenige Minuten vor Schluss erzielte Johanna Niemann, die den Ball über die herauseilende Düsseldorfer Torhüterin lupfte, den späten und viel umjubelten Ausgleich. Am zweiten Spieltag trat Viersen beim Crefelder SV an und bestimmte von Beginn an das Geschehen.