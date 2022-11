Walter-Mayer-Gedächtnisturnier in Mülfort : Essener Hockeyteam gewinnt Traditions-Inklusionsturnier

Hockey In Mülfort wurde nun die 41. Ausgabe des Walter-Mayer-Gedächtnisturnier ausgetragen. Bei dem Hockey-Inklusionsturnier setzte sich am Ende der Titelverteidiger des vergangenen Jahres durch. Zudem sorgte die Nominierung für die Special Olympic World Games für einen besonderen Moment.

Das Walter-Mayer-Gedächtnisturnier in Mönchengladbach ist das älteste Special-Hockey-Turnierformat in Deutschland: Am Wochenende feierte das Traditionsturnier seine 41. Austragung in der Sporthalle Mülfort. Auch in diesem Jahr bot der Wettbewerb für Menschen mit einer geistigen Behinderung wieder eine besondere Mischung aus sportlichen und emotionalen Höhepunkten. Dieses Mal waren Mannschaften aus Essen, Moers, Mönchengladbach und Köln dabei, das Team aus Köln wirkte außer Konkurrenz mit. Die Teams traten in Hin- und Rückrunde im Modus „Jeder gegen Jeden“ an.