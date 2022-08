Drittgrößtes Multisportevent der Welt : Südafrikaner des GHTC überzeugen bei den Commonwealth Games

Mustapha Cassiem (l.) bei den Commonwealth Games für Südafrika gegen Schottland. Foto: AP/Alastair Grant

Hockey Während beim GHTC die Vorbereitung auf die 2. Hockey-Bundesliga läuft, spielen Dayaan und Mustapha Cassiem sowie Tevin Kok für ihr Nationalteam bei den Commonwealth Games.

Seit knapp drei Wochen befindet sich der Gladbacher HTC in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Hockey-Bundesliga. Noch nicht beim Team sind derweil die drei Südafrikaner Mustapha Cassiem, sein Bruder Dayaan und Tevin Kok. Das liegt nicht etwa daran, dass GHTC-Coach Jan Klatt seinen Spielern einen verlängerten Urlaub erlaubt hat, sondern an ihrer Teilnahme bei den aktuell stattfindenden Commonwealth Games in Birmingham.

GHTC-Hockeyspieler Dayaan Cassiem jubelt nach seinem Treffer für Südafrika gegen Schottland. Foto: AP/Alastair Grant

Dabei handelt es sich um das drittgrößte Multisportevent der Welt – nach den Olympischen Spielen und den Asian Games. In 20 Sportarten messen sich die Länder des Vereinigten Königreichs und deren ehemaligen Kolonien. Die drei GHTC-Spieler gehen im Hockey-Turnier für die südafrikanische Nationalmannschaft an den Start – und erhalten Unterstützung aus Mönchengladbach. „Natürlich verfolgen wir das und drücken ihnen die Daumen“, sagt ihr Trainer Jan Klatt. Zum Auftakt des Wettbewerbes trennte sich Südafrika 2:2 von Pakistan, am Montag setzte sich das Team mit 5:4 gegen Schottland durch. Dayaan Cassiem – in der vergangenen Saison mit 27 Toren in 22 Spielen erfolgreichster Torschütze der zweiten Liga – brachte sein Land sogar früh mit 1:0 in Führung. Auch Mustapha Cassiem und Tevin Kok standen in dem wichtigen Spiel lange auf dem Feld. „Dieses Turnier hat einen hohen Stellenwert und wir freuen uns, dass die drei dabei sind“, so Klatt, der sich aber natürlich ebenso sehr freut, wenn die südafrikanischen Nationalspieler im September zum GHTC zurückkehren werden. Bei Tevin Kok stehen hinsichtlich der Rückkehr zwar noch Gespräche an, da noch berufliche Details geklärt werden müssen, die Cassiem-Brüder werden aber sicher in der am 10. September startenden Spielzeit der 2. Bundesliga für die Gladbacher auflaufen. „Wie in den anderen Vorbereitungen werden sie wohl erst relativ kurzfristig vor Saisonstart zu uns stoßen. Das ist aber mit allen im Team besprochen und gar kein Problem“, so Klatt.