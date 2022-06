Gladbacher war seit 2021 Sportdirektor : Christoph Menke-Salz verlässt den Deutschen Hockey-Bund im Herbst

Der Mönchengladbacher Christoph Menke-Salz wird den Deutschen Hockey-Bund verlassen. Foto: Susanne Breithaupt

Hockey Seit Januar 2021 war Christoph Menke-Salz Sportdirektor beim Deutschen Hockey-Bund. Nun gab der Verband bekannt, dass der gebürtige Mönchengladbacher sein Amt zum 1. Oktober 2022 abgeben wird. Die Hintergründe zu dieser Entscheidung.

Sportdirektor Christoph Menke-Salz wird den Deutschen Hockey-Bund auf eigenen Wunsch zum 1. Oktober 2022 verlassen und sich einer neuen Aufgabe im Sport widmen. Das gab der Verband am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Der gebürtige Mönchengladbacher hatte das Amt am 1. Januar 2021 übernommen, zuvor arbeitete er viele Jahre in verantwortlicher Position im Messegeschäft. Der ehemalige Hockey-Nationalspieler absolvierte zu seiner aktiven Zeit 113 A-Länderspiele für den DHB-Kader.

„Wir danken Christoph dafür, dass er in diesen herausfordernden Zeiten einiges bewegt hat, um den DHB sowie den Hockeysport allgemein in Deutschland und auch international nach vorne zu bringen. Christoph hat in seiner Zeit Strukturen geschaffen, von denen sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin profitieren werden. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg“, sagt DHB-Präsidentin Carola Morgenstern-Meyer.

Auch der scheidende Sportdirektor äußert sich zu seinem Abgang nach anderthalb Jahren beim DHB: „Es war und ist mir eine besondere Freude für den DHB zu arbeiten. Für mich persönlich hat sich eine sehr spannende neue Chance im Sportumfeld ergeben, die ich gerne ergreifen möchte. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsstelle, dem Leistungssport und dem Präsidium sowie unseren Partnern für die starke Zusammenarbeit bis hierhin. In den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam wesentliche Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Verbandes gestellt. Die Umsetzung der Projekte hat bereits begonnen, sodass ich eminent wichtige Monate vor mir habe, in denen wir noch einiges bewegen möchten. Auch danach wird der Kontakt zum DHB sicher bestehen bleiben”, so Christoph Menke-Salz.