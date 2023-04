Abwehrchef am Kreuzband verletzt So will der GHTC den Ausfall von Niklas Braun kompensieren

Hockey · Niklas Braun war beim 4:3-Erfolg des Gladbacher HTC über BW Köln mit zwei Eckentoren ein entscheidender Faktor. In der Schlussphase zog sich der 28-jährige Abwehrchef allerdings eine Verletzung am Kreuzband zu. Was Braun zu seiner Situation sagt und wie GHTC-Coach Jan Klatt den Ausfall kompensieren will.

28.04.2023, 05:10 Uhr

Jubelfaust: Niklas Braun erzielt gegen BW Köln zwei Eckentore. Foto: Susanne Breithaupt

Mit geballter Faust bejubelt Niklas Braun seine Treffer gegen BW Köln: Beim 4:3-Erfolg zum Rückrundenstart der 2. Hockey-Bundesliga dreht der Gladbacher Abwehrchef mit den Toren zum 1:1 und 2:1 – jeweils nach Ecken – das Spiel für den GHTC und leitet damit den knappen Sieg über die Domstädter ein. Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Niklas Braun bei einem Sieg des Spitzenreiters eine Schlüsselrolle einnimmt. Wohl wird es aber das letzte Mal gewesen sein.