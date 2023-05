Doppelspieltag am Wochenende So gelingt dem Gladbacher HTC in Hamburg der Aufstieg in die 1. Bundesliga

Hockey · Am Wochenende gastiert der Gladbacher HTC für einen Doppelspieltag in Hamburg und kann dort den vorzeitigen Aufstieg in die 1. Hockey-Bundesliga feiern. Was der GHTC dafür benötigt und wieso auch die zweite Mannschaft von einem erfolgreichen Wochenenden des Klatt-Teams profitieren würde.

19.05.2023, 18:59 Uhr

Am Wochenende kann der GHTC den Aufstieg in die 1. Hockey-Bundesliga feiern. Foto: Susanne Breithaupt

Am Wochenende reist der Gladbacher HTC zum Doppelspieltag der 2. Hockey-Bundesliga nach Hamburg, spielt dort zunächst am Samstag gegen den Klipper THC und dann am Sonntag gegen den Großflottbeker THGC – und könnte nach den Begegnungen als frisch gebackener Bundesliga-Aufsteiger nach Mönchengladbach zurückkehren.