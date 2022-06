Endspurt in der Hockey-Oberliga : GHTC-Damen finden nach Stotterstart in die Spur

GHTC-Damen finden nach Stotterstart in die Spur

Endspurt in der Hockey-Oberliga

Hockey Der Rückrundenauftakt misslang den Damen des Gladbacher HTC unter dem neuen Trainer Belal Enaba gehörig. Nun hat sich das Team aber gefunden und geht mit Selbstvertrauen in die letzten Aufgaben der Oberliga-Saison.

Die Damen des Gladbacher HTC erlebten in der Oberliga bislang eine wechselhafte Rückrunde mit zwei Siegen und zwei Niederlagen aus fünf Partien und verteidigen dadurch ihren dritten Tabellenrang, mit dem sie in die Winterpause gegangen waren. Unter dem neuen Coach Belal Enaba benötigte das Damenteam ein wenig Anlaufzeit, konnte aber in den letzten drei Partien starke sieben Punkte erreichen.