Strafer Zeitplan bei den Hockey-Teams : Nationalspiele zum Auftakt der heißen Phase in der Liga

André Henning ist Bundestrainer der Hockey-Herren. Foto: Susanne Breithaupt

Hockey Am Mittwoch und Donnerstag treffen beide Hockey-Nationalmannschaften im Mönchengladbacher Hockeypark in der Pro League auf England. Am Wochenende geht es bereits mit der entscheidenden Phase in der Bundesliga weiter. Bundestrainer André Henning will die Zeit mit dem Team bestmöglich nutzen.

Es hätte wohl bessere Zeitpunkte für diese Nationalspiele gegeben, biegen die Hockey-Bundesligen bei den Damen und Herren doch gerade in die heiße Schlussphase der Saison ab. Dennoch können die Bundestrainer der Herren, André Henning, und der Damen, Valentin Altenburg, auf prominent besetzte Kader für die Spiele am Mittwoch und Donnerstag gegen die Nationalteams aus England zurückgreifen.

„Im Vergleich zu anderen Nationen haben wir nicht so viel Zeit miteinander, daher ist es natürlich extrem wichtig und positiv, dass wir jetzt zusammen trainieren können“, so Herren-Trainer André Henning vor den Duellen gegen England.

Für die Damen richtet sich der Blick immer mehr auf die im Juli stattfindende Weltmeisterschaft in Spanien und den Niederlanden. „Ich freue mich, dass wir die Zeit als Mannschaft nutzen können, wir haben nicht mehr so viel Zeit bis zur Weltmeisterschaft“, erklärt Valentin Altenburg. Die Spiele gegen England sollen auch hinsichtlich der Entwicklung von Teamprozessen genutzt werden.

Davon sprach auch Elisa Gräve, Mittelfeldspielerin vom Düsseldorfer HC im Vorfeld: „Der Aufbau und die Struktur sind definitiv noch verbesserungswürdig. Das kommt aber mit der Routine und da werden wir in den Spielen gegen England sicherlich schon einen riesen Schritt machen.“

Während die Herren in der Pro League aktuell Rang drei belegen, sind die Damen auf dem vierten Platz. Beide Kontrahenten von der Insel stehen in der Pro Leauge schlechter da. Das Herren-Team der Engländer rangiert mit zwei Siegen aus sechs Spielen auf Platz sieben, das englische Damen-Nationalteam konnte erst eines seiner vier Duelle gewinnen und steht ebenfalls auf dem siebten Rang.