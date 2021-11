Pro League kommt in den Hockeypark : Hockey-Nationalteams gastieren in Mönchengladbach

Hockey Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften der Damen und Herren tragen im kommenden Jahr ihre Heimspiele der FIH Pro League gegen Spanien, USA und England im Hockeypark aus. Dies soll auch als Generalprobe für die 2023 in Mönchengladbach stattfindende Europameisterschaft dienen.

Die FIH Pro League – ein weltweit ausgetragener Hockey-Wettbewerb der neun besten Damen- und Herren-Nationalteams – geht in die dritte Saison und gastiert im kommenden Jahr erneut in NRW. Neben Düsseldorf wird auch Mönchengladbach an zwei Wochenenden Spielort für die Partien der deutschen Nationalmannschaften der Damen und Herren sein.

Zum Auftakt der Pro-League-Spiele in NRW treffen die Damen am 22. und 23. März, jeweils um 15.30 Uhr, in Düsseldorf auf Spanien. Gespielt wird auf der Anlage des DSD. In Mönchengladbach darf man sich sogar auf acht Spiele der beiden deutschen Nationalmannschaften freuen. Los geht es im Hockeypark am 26. und 27. März: Die Herren spielen am Samstag (16.30 Uhr) und Sonntag (14.30 Uhr) jeweils gegen Spanien, die Frauen treffen auf die Nationalmannschaft der USA – Samstag um 14 Uhr und Sonntag um 12 Uhr. Einen Monat später (30. April/ 1. Mai) steigen dann die Duelle der deutschen Nationalmannschaften gegen die Teams aus England. Auch dann werden beide Spiele gegen das jeweilige Team an einem Wochenende ausgetragen, sodass sich die Hockeyfans auf insgesamt vier Aufeinandertreffen der beiden Nationen im Gladbacher Hockeypark freuen dürfen.