Hockeytalent mit Gladbacher Wurzeln : Strutthoff spielt bei WM in Indien groß auf

Michel Strutthoff während des Finalspiels bei der U21-Weltmeisterschaft gegen Argentinien in Indien. Die deutsche Mannschaft verlor mit 2:4. Foto: Adimazes Pvt. Ltd

Hockey Das Hockeyspielen lernte Michel Strutthoff in Mönchengladbach, nun gehört er zu den Leistungsträgern der U21-Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft in Indien verpasste er nun knapp den ganz großen Erfolg.

Von Nomita Selder

Während die meisten Zwölftklässler Mitte November gerade zwischen den Klausurphasen relativ entspannt zu Hause sitzen, stand für Hockeytalent Michel Strutthoff in dieser Zeit sein erstes großes Turnier mit der U21-Hockey-Nationalmannschaft an. Und die Reise wurde ein Erfolg: Der 18-Jährige holte mit den „Eagles“ bei der WM im indischen Bhubaneswar den Vize-Weltmeistertitel.

Strutthoff kommt aus einer hockeybegeisterten Familie, sowohl seine Mutter als auch sein Vater spielten für Hamburger Bundesligateams. „Ich habe quasi schon zur Geburt einen Schläger bekommen und bin mit vier Jahren bei meinem ersten Training in Gladbach gewesen,“ sagt der Offensivmann. Beim Gladbacher HTC blieb er bis 2014 und spielte und trainierte in der Jugend oft mit älteren Jahrgängen zusammen. In dieser Zeit trainierte ihn unter anderem Mats Grambusch, heutiger Kapitän der Nationalmannschaft, und dessen Bruder Tom, von denen er sehr profitiert hat. „Vor allem meine Trainer oder auch erfahrenere Mitspieler haben mich geprägt, da habe ich viel mitgenommen oder mir einiges abgeschaut,“ sagt der dribbelstarke Stürmer.

„Michel war schon als Jugendlicher ein unglaubliches Talent am Ball und man konnte sein Potenzial erkennen“, sagt Matthias Mahn, Herrencoach der Krefelder. Ähnlich äußert sich auch GHTC-Trainer Jan Klatt, der ihn bereits aus der Gladbacher Jugend kennt: „Er spielte schon immer bei den Älteren mit und man konnte seine Qualitäten erkennen. Er hat sich super entwickelt.“ 2016 wechselte Strutthoff zur U14 des Crefelder HTC und spielte für zwei Jahre in der Seidenstadt. Im Sommer 2018 zog die Familie zurück nach Hamburg und Strutthoff zum UHC Hamburg.

Erst in diesem Sommer war er mit der deutschen U19 Europameister in Valencia und wurde dort zum besten Spieler gekürt. In diesem Herbst kam der Deutsche Meistertitel mit der U18 des UHC hinzu. Zudem wurde er Dritter bei der Wahl zum „Hamburger Sporttalent 2021“.

Als Johannes Schmitz, Trainer der U21, ihn für die WM nominierte, kam dies wenig überraschend. Mit dem Kapitänsduo Hannes Müller und Benedikt Schwarzhaupt sowie Christopher Kutter standen gleich drei Vereinskollegen im Aufgebot und auch ansonsten stellte die Hansestadt mit acht Spielern die meisten Akteure beim DHB. Das Team war bereits sechs Tage vor dem Turnierstart am 18. November nach Indien angereist, um sich zu akklimatisieren, und ist zwei Tage nach dem Finale zurückgekehrt.

In der Gruppenphase traten die Deutschen souverän auf und feierten Siege gegen Pakistan (5:2), wo Strutthoff für den ersten Turniertreffer für den DHB sorgte, sowie gegen Argentinien (3:2) und Ägypten (11:0). Beim Torfestival gegen Ägypten traf Strutthoff sogar doppelt.

Zu Beginn des Turniers waren die Stadien noch leer, doch mit der Zeit waren immer mehr Zuschauer erlaubt, im Viertelfinale gegen Gastgeber Indien waren es dann fast 3000 Fans. „Ich liebe es vor Fans zu spielen, das ist immer eine tolle Stimmung, Nervosität kommt bei mir kaum auf. Gegen Indien war das Stadion voll und super laut. Als wir dann 4:1 geführt haben war es ziemlich still. Die Eltern, die mitgereist waren, haben eine Megastimmung für uns gemacht.“

Im Viertelfinale gegen Spanien ging es ins „Shoot-out“, doch das deutsche Team war gut vorbereitet. „Wir haben bereits auf den Lehrgängen intensiv Penaltys trainiert und am Abend zuvor noch Videomaterial der Spanier gesichtet. Nach unserem späten Ausgleich waren wir eh euphorisch und wir wussten, dass Jean Danneberg im Tor ein richtiges Penalty-Monster ist“, sagt Strutthoff. Schließlich gewann die deutsche Mannschaft nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit mit 3:1 im „Shoot-out“, auch Strutthoff verwandelte seinen Penalty souverän.

Finalgegner war dann Argentinien, die man in der Gruppenphase bereits mit 3:2 besiegen konnte. Diesmal nutzten die Südamerikaner ihre Strafecken jedoch konsequent aus und der Torhüter war für die Deutschen kaum zu überwinden. Am Ende stand ein 4:2-Sieg für die Argentinier und eine Silbermedaille für die DHB-Auswahl. „Die Niederlage ist sehr hart zu verkraften, wir waren so nah dran und wussten, dass wir sie bereits einmal geschlagen haben. Aber leider konnten wir unsere Ziele nicht auf den Platz bringen und haben einige falsche Entscheidungen getroffen,“ sagt Strutthoff.