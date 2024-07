Grambusch und Co. gegen Malaysia So lief das Hockey-Länderspiel beim Gladbacher HTC

Eine lockere Olympia-Generalprobe geriet am Ende nie in Gefahr für die Deutschen, so zeigte sich auch der Gladbacher Nationalspieler Tom Grambusch zumindest auf das Sportliche bezogen sehr entspannt. „Geiles Event, ich habe das letzte Mal hier vor zehn Jahren gespielt, habe mich also echt drauf gefreut. Wir hatten volles Haus und gute Laune. Das Spiel hat mit 10:1 natürlich auch gepasst“, sagte der 28-Jährige. Der Gegner habe natürlich nicht das Niveau der Gegner, auf die man in Paris treffe. In Gruppe A wird Deutschland hier auf Frankreich, Spanien, Südafrika, die Niederlande und Großbritannien treffen. „Für die Stimmung war es als Abschluss noch mal eine runde Sache, wir können mit einem guten Gefühl nach Paris fahren“, so Grambusch. Bis zum Start des Turniers stehen noch ein kurzes Trainingslager in Düsseldorf und eine Teambuilding-Maßnahme ohne Hockeyschläger im Schwarzwald an, bevor die Mannschaft am 19. Juli per Zug nach Paris reist. „Die Form ist gut, aber auch die anderen Mannschaften haben Bock. Es wird eine heiße Nummer, das größte Event, was wir im Hockeysport spielen können“, so Grambusch, der auch noch eine Schwäche im deutschen Spiel sieht, trotz der dominanten Vorstellung. „Wir hatten einige Ballverluste im Mittelfeld, die Konter, die daraus resultieren, müssen wir besser absichern. Das ist eine wichtige Stellschraube, wenn wir eine Medaille bei Olympia mitnehmen wollen“, sagte der Gladbacher.