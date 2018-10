Hockey: Mönchengladbach empfängt am Samstag Köln

Mönchengladbach Nur mit einem Sieg am Samstag im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Köln bleiben die Gladbacher an der Spitzengruppe der 2. Hockey-Bundesliga dran. Dann würden sie während der Hallensaison auf Rang vier überwintern.

Für den Gladbacher HTC steht am heutigen Samstag ab 16 Uhr das letzte Hinrundenspiel in der Feldsaison an – es ist ein richtungsweisendes sowohl für die Hausherren als auch die Gäste von Schwarz-Weiß Köln. „Von der Tabellensituation her sind wir beide bemüht, den Anschluss an die Top-Teams zu halten“, sagt GHTC-Trainer Marcus Küppers. Seine Mannschaft weist als Tabellenfünfter ebenso 13 Punkte aus wie die Kölner auf Rang vier, die Liga ist „zweigeteilt“, wie Küppers sagt, in fünf Teams, die sich in der oberen Hälfte duellieren und fünf, die gegen den Abstieg spielen.