Nationalspieler beim GHTC Die Gründe für die Rückkehr von Mats Grambusch

Dass es irgendwann einmal zurück zum Gladbacher HTC geht, das war Mats Grambusch im Prinzip bereits in dem Moment klar, als er den Verein 2013 verließ. Damals ging es für ihn mit Bruder Tom zu Rot-Weiss Köln. Doch der Gladbacher HTC blieb für ihn stets präsent. „Ich habe grundsätzlich schnell in Köln gemerkt, wie sehr mir der GHTC an Herz gewachsen ist. Und zügig habe ich für mich auch die Entscheidung getroffen, dass ich das Ende meiner Karriere beim GHTC verbringen will“, sagt Grambusch im Gespräch mit unserer Redaktion. In den elf Jahren bei RW Köln gewann er fünf deutsche Meistertitel, ein sechster könnte dieses Jahr noch folgen, außerdem 2017 den Sieg in der Euro Hockey League. Doch im Sommer ist für Grambusch nun der Punkt gekommen, diesen sportlichen Lebensabschnitt in Köln zu beenden – und den Karriereabschluss in Angriff zu nehmen, den er sich immer vorgenommen hatte – zurück in Mönchengladbach beim GHTC. Inzwischen ist dieser Schritt fix.