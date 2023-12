Hockey-WM in Chile Gladbacherin Stoffelsma führt Deutschland ins Viertelfinale

(dbr) Die deutsche U21-Nationalmannschaft um die Mönchengladbacher Kapitänin Lilly Stoffelsma ist bei der Weltmeisterschaft in Chile ins Viertelfinale eingezogen. Das Turnier begann jedoch mit einem erheblichen Dämpfer: Im ersten Gruppenspiel unterlag die deutsche Mannschaft gegen Belgien deutlich mit 0:6. „Wir hätten nicht schlechter in die WM starten können. Vor allem mit so vielen Gegentoren“, so Stoffelsma nach der Partie.