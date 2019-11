Hockey : Hockeyteams nutzen ihren Heimvorteil

Klar durchgesetzt: Die deutschen Hockey-Herren (in den weißen Trikots) bezwangen in Mönchengladbach Österreich in zwei K.o.-Duellen um das Olympia-Ticket 5:0 und 5:3. Foto: Sascha Hohnen

Hockey Die Deutschen Nationalmannschaften der Damen und Herren lösen im Gladbacher Hockeypark ihr Olympia-Ticket.

Von Tobias Knüfermann

Die Deutschen Hockey-Nationalmannschaften haben sich in souveräner Manier für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 qualifiziert. Der Mönchengladbacher Sparkassenpark zeigte sich dabei am Wochenende einmal mehr als gutes Pflaster für den deutschen Hockeysport. Die Damen gewannen am Samstag 2:0 (0:0) gegen Italien und ließen am Tag darauf ein deutliches 7:0 (3:0) gegen den gleichen Gegner folgen. Die Herren legten schon am Samstag mit einem 5:0 (3:0) gegen Österreich den Grundstein für die Qualifikation und gewannen – mit angezogener Handbremse – auch den zweiten Vergleich 5:3 (2:1).

Julia Sonntag, die Nummer eins im deutschen Tor, war am Sonntag unter großem Applaus 20 Minuten vor Schluss ausgewechselt worden, doch von Müdigkeit war nach Spielschluss nicht viel zu spüren. Die gebürtige Mönchengladbacherin legte mit ihrer Torwartausrüstung nach Spielschluss einen beachtlichen 50-Meter-Sprint hin und herzte nach Spielschluss jede Einzelne ihrer Mitspielerinnen innig. In 256 Tagen, wenn die 32. Olympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet werden, könnte der große Traum von „Ciupi“ wahr werden. So weit war die 28-Jährige gestern aber noch nicht: „Erstmal ist wichtig, dass wir nun das Ticket gelöst haben. Ab jetzt müssen wir unsere volle Konzentration auf eine gute Vorbereitung legen. Am Samstag hat es eine Weile gedauert, bis der Knoten geplatzt ist, aber dafür war es heute umso schöner. Die Begeisterung auf den Tribünen war der Hammer. Das erleben wir nicht alle Tage.“

Info Mats Grambusch ist unter den Torschützen Lokalmatador Der Gladbacher Mats Grambusch erzielte im zweiten Spiel das 1:0. Beste Torschützen waren Christoher Rühr und Constantin Staib mit je zwei Toren. Bei den Damen trafen Nike Lorenz, Cecile Pieper und Elisa Gräve doppelt.

In Japan wird Julia Sonntag nicht das einzige Mitglied der Hockey-Delegation aus der Stadt sein. Die Brüder Mats und Tom Grambusch, die schon 2016 in Rio de Janeiro die olympische Ehre hatten und wie Sonntag aus der Jugend des Gladbacher HTC stammen, sind feste Größen im Nationaldress. An Vorbildern mangelte es den Dreien am Wochenende jedenfalls nicht. Die komplette deutsche Hockey-Prominenz der vergangenen fünf Jahrzehnte, darunter 96 Olympiamedaillengewinner von 1972 bis 2016, hatte sich im Stadion eingefunden und fieberte mit. Dass die Vergleiche mit Italien und Österreich am Ende mit 19 deutschen Toren eigentlich komplett ohne Spannung auskamen, konnten Spieler, Ehemalige und Zuschauer im Hinblick auf das Highlight im nächsten Jahr aber gut verkraften.