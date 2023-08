Kritik an ungleicher Bezahlung in der Niederlande Unschlagbar und unterbezahlt

Marc Staal, der Vorsitzende in Amsterdam, ordnete für Frauenhockey aber auch ein: „Die Gehälter, die gezahlt werden, sind tatsächlich auch das Ergebnis der Aufmerksamkeit, die man erregt.“ Zwar sind die Nationalfrauen international die Titelsammler, das Interesse am Männerhockey sei jedoch höher. Verschoor bezweifelt das. „Woher will man wissen, dass es attraktiver ist, Männer zu sponsern? Weil es so gerufen wird, oder ist es wirklich so? Und ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen wirklich so groß, dass der Gehaltsunterschied so groß sein sollte? Das glaube ich nicht“, sagt die 29-Jährige und fügt beim NOS an: „Ich habe im Laufe meiner Karriere gehört: Ihr Frauen könnt nur dann mehr verdienen, wenn mehr Geld reinkommt. Aber es geht nicht darum, dass es mehr Budget gibt, sondern darum, es gleichmäßig aufzuteilen.“