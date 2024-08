Nach 3:2-Sieg gegen Indien Hockey-Herren stürmen ins Olympische Finale

Direkt hatten die Honamas wieder eine Schwächephase und verursachten erneut mehrere Strafecken gegen sich. Eine davon nutzte Indien, um zurückzuschlagen: In einen Schuss eines Kollegen, hielt Sukhjeet Singh den Schläger rein und glich Mitte des dritten Viertels aus. Anschließende Angriffe der Deutschen blieben ineffektiv. Es ging mit dem 2:2 in das vierte Viertel. Nach nur einer Minute hatte Justus Weigand nach einer Strafecke aus nur rund zwei Metern die Chance ins leere Tor zur Führung zu treffen. Doch es kam noch ein indischer Schläger dazwischen, Weigands flacher Schuss wurde abgefälscht. Es dauerte bis zur siebten Minute vorm Ende, als Marco Miltkau in eine Flanke von links durch Peillat den Schläger rein hielt und ins Netz abfälschte. Das 3:2 hielt Deutschland bis zum Ende und geht ins Finale am Donnerstag gegen die Niederlande, die zuvor Spanien mit 4:0 schlug.