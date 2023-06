Bundesliga-Aufstieg steht schon fest Meister GHTC will sich keine Nachlässigkeiten erlauben

Zwei spielfreie Wochenenden liegen hinter dem Gladbacher HTC – eine Zeit, in der sich die vorzeitig gewonnene Meisterschaft in der 2. Bundesliga optimal genießen ließ. So lud Trainer Jan Klatt die gesamte Mannschaft plus Anhang in der vergangenen Woche zu einem griechischen Essen ein. „Sehr schön“ sei der Abend gewesen, verrät der Trainer. Auch im Training ließ man es zuletzt bewusst etwas lockerer angehen, statt drei bis vier standen nur zwei Übungseinheiten pro Woche an. Die Privilegien einer Mannschaft, die ihr Saisonziel schon erreicht hat.