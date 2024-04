GHTC unterliegt gegen Frankfurt Gladbach verliert im Playdown nach unerklärlichem Leistungsabfall

Gladbach drängte nun auf den Anschlusstreffer, musste aber weiterhin auf Frankfurter Konter aufpassen. In einer intensiven Schlussphase mit einigen Zeitstrafen wehrte der GHTC eine weitere Strafecke ab, musste aber zwischenzeitlich in doppelter Unterzahl agieren. Gladbach nahm in den letzten Minuten den Torhüter vom Feld und erhielt einen Siebenmeter, den der sonst sichere Schütze Niklas Braun zu mittig platzierte. Gladbach blieb am Drücker, konnte aber auch aufgrund der Unterzahl nicht den nötigen Punch entwickeln. In der Schlussminute gab es noch einmal die Ecke für Gladbach, welche Niklas Braun sehenswert in den rechten Winkel schweißte, doch die Frankfurter Eckenabwehr agierte aufgrund des Spielstandes auch nur halbherzig.