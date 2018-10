Hockey: Gladbacher HTC peilt Sieg beim Tabellenletzten Kahlenberg an

Florian Jansen will mit dem GHTC in Kahlenberg gewinnen. Foto: Theo Titz

Hockey Der Hockey-Zweitligist GHTC tritt am Sonntag beim punktlosen Tabellenletzten Kahlenberg an. Dieser ist für Gladbachs Trainer Marcus Küppers keineswegs ein unbeschriebenes Blatt.

Marcus Küppers ist eine treue Seele. Der Trainer des Gladbacher HTC kommt aus der Hockeyjugend von ETB SW Essen und war bis zu seinem Wechsel nach Gladbach über zwei Jahrzehnte im gleichen Verein. Nur ein einziges Mal probierte es Küppers zwischenzeitlich bei einem anderen Team. Beim Kahlenberger HTC fühlte sich der 31-Jährige ebenfalls wohl, kehrte aber nach zwei Jahren zurück zum ETB. Am Wochenende ist Küppers mal wieder zu Gast in Mülheim.

Trotz einiger Freundschaften will er mit seinem GHTC aber keine Gastgeschenke dalassen. Vielmehr soll es am Sonntag (14 Uhr) beim punktlosen Tabellenschlusslicht den fünften Saisonsieg geben, wie Küppers erklärt: „Wenn wir weiter oben mitspielen wollen, brauchen wir nicht lange darüber zu reden, dass ein Sieg für uns Pflicht ist.“ Im Vergleich zur Vorwoche (4:3 in Hannover) erwartet Küppers eine klare Leistungssteigerung: „Letzte Woche hatten wir so ein ähnliches Spiel und sind gerade eben mit einem blauen Auge davongekommen. Ich hoffe, dass uns das genug Warnung war.“