Gang in die 2. Liga besiegelt Gladbacher HTC scheitert in Playdowns und steigt ab

Am Samstag starteten die Gäste vom Niederrhein deutlich besser in die Partie als im ersten Aufeinandertreffen und Neuzugang Samkelo Mvimbi traf zur frühen Führung. Nach der Halbzeit nahm die Partie deutlich an Tempo und Intensität zu und Johann Schmidt-Opper und Johannes Gans drehten diese zugunsten der Frankfurter. Doch die Gladbacher ließen sich keineswegs schocken, sondern schlugen in Form von Niklas Braun, der gleich zwei Strafecken verwandelte, zurück und gingen wieder 3:2 (45. Minute) in Führung.