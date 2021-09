Hockey : Ungefährdeter Sieg zum Saisonstart

Klarer Sieg zum Auftakt: Diese Strafecke von Damian Höffken führte zwar nicht zum Erfolg, am Ende besiegte der Gladbacher den DHC Hannover am ersten Spieltag der Zweiten Hockey-Bundesliga aber ungefährdet 4:1. Foto: Dieter Wiechmann

Hockey Der Gladbacher HTC feierte zum Auftakt der Zweitliga-Saison ein 4:1 gegen den DHC Hannover – auch dank kurzfristiger Verstärkung aus Südafrika.

Der Gladbacher HTC ist mit einem 4:1 (2:0)-Heimsieg über den DHC Hannover in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga gestartet. Mit auf dem Spielberichtsbogen standen dabei auch die drei Südafrikaner Dayaan Cassiem, Mustaphaa Cassiem und Melrick Maddocks, die erst am Samstag mit dem Flugzeug angereist waren und – auch ohne Vorbereitung – gleich erste Wahl waren. Zum Beweis der sportlichen Qualität waren die Nationalspieler an drei der vier Treffer direkt beteiligt.

Vor guter Kulisse ging es an den Holter Sportstätten gleich Schlag auf Schlag. Erst der Portugiese David Franco (3. Minute), dann der Schotte Wei Adams (10.) sorgten mit direkt verwandelten Strafeckentoren für eine gute Grundlage. Dass es bis zum Seitenwechsel nichts weiteres Zählbares gab, lag vor allem daran, dass sich beide Teams neutralisierten. Zudem hatte Coach Klatt kurzzeitig das Gefühl, dass die beiden frühen GHTC-Tore nicht gut für die Köpfe waren: „Das 2:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt. Dennoch hat es vielleicht auch eine Art von gefühlter Sicherheit in unser Spiel gebracht, die uns nicht gutgetan hat. Spielerisch habe ich nämlich von uns in der Vorbereitung schon deutlich bessere Auftritte gesehen.“