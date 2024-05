Abstieg oder weiter Hoffnung? Wie der GHTC das Entscheidungsspiel gegen Frankfurt angeht

Nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel gegen SC Frankfurt 1880 benötigen die Herren des Gladbacher HTC im Rückspiel nun einen Sieg, um die Hoffnung auf einen Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Nur wenn sie in der Partie (Samstag, 12:30 Uhr) gewinnen, erzwingen sie ein Entscheidungsspiel am Sonntag, welches um 13 Uhr ebenfalls in Frankfurt stattfinden würde. Falls der GHTC am Samstag verliert, steht der direkte Wiederabstieg in die 2. Bundesliga fest. Der Sieger des Duells tritt dann in einer neuen Serie um den Klassenverbleib gegen den Verlierer des Duells zwischen dem Berliner HC und dem TSV Mannheim an. Das Hinspiel gewann Mannheim mit 5:3.