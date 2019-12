Hockey : 6:16 – Gladbacher HTC ist erstmals chancenlos

Hockey Der Aufsteiger der Hallenhockey-Bundesliga kassierte in eigener Halle eine deutliche Niederlage gegen Uhlenhorst Mülheim. Gladbachs Verteidiger Felix Krause schmerzte nicht nur der Ausgang des Spiels.

Nein, Felix Krause war nicht zum ausgiebigen Jubeln zumute. Zweimal binnen weniger Minuten war der Verteidiger des Gladbacher HTC im Heimspiel gegen das Spitzenteam Uhlenhorst Mülheim auf der rechten Seite angetreten, zweimal hatte er entschlossen abgezogen – und zweimal getroffen. Doch wirkliche Freude wollte nicht aufkommen. „Ich sage jetzt nicht, dass mir diese Treffer gar nichts bedeuten, es waren meine ersten Tore in der Ersten Bundesliga. Doch mir wäre es lieber, ich schieße gar kein Tor, und wir bleiben in der Liga“, sagte der 24-Jährige, dessen Tore Mitte der zweiten Hälfte nur Ergebniskosmetik waren. Denn in eigener Halle war der Aufsteiger letztlich chancenlos gewesen gegen Mülheim: Der GHTC verlor 6:16 (1:9) und ging damit punktlos und als Tabellenletzter der West-Staffel in die kurze Weihnachtspause.

„Im Grunde war das heute ein Spiel, dass wir uns zu Saisonbeginn gewünscht hätten – einfach um zu sehen, wie viel schneller in der Bundesliga gespielt wird. In den bisherigen Spielen war das nicht so extrem, doch heute war Mülheim gerade in der ersten Halbzeit in jeder Situation einen Tick schneller. Uhlenhorst wusste bei jedem Spielzug, was zu tun war“, sagte Gladbachs Trainer Marcus Küppers. Selbst wenn seine Mannschaft in der defensiven Ordnung stand, kassierte sie viel zu einfache Tore. So führte der Gast nach zwölf Minuten bereits 4:0.