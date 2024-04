Nach langer Durststrecke Der GHTC holt seine ersten beiden Saisonsiege

Lange hatte der GHTC auf den ersten Sieg warten müssen, lediglich ein Remis in Frankfurt konnte in der Hinrunde geholt werden. Am Samstag zu Hause gegen den Crefelder HTC zeigte sich die Defensive der Gladbacher deutlich verbessert zu den vorherigen Spielen. Auch vom sehenswerten Gegentreffers per Rückhandstecher durch Nicolas Acosta ließ sich der GHTC nicht unterkriegen. Gladbach blieb griffig in der Defensive und verteidigte sowohl als kollektiv als auch in direkten Zweikämpfen deutlich besser. So hielt man die hochkarätig besetzte CHTC-Offensive in Schach.