Nach Abstieg aus der 1. Hockey-Bundesliga André Schiefer als Trainer des GHTC entlassen

Trotz einer sicher nicht unproblematischen Saison des Ex-Bundesligisten kommt diese Nachricht wenige Wochen nach Saisonende doch überraschend: André Schiefer ist nicht mehr Trainer der Ersten Herrenmannschaft des Gladbacher HTC. Damit endet eine einjährige Amtszeit. Wie Schiefer in einem internen GHTC-Nachrichtenchat für Fans und Vereinsangehörige am Mittwoch bekannt gab, sei ihm seine Entlassung vom Vorstand bereits Ende Mai mitgeteilt worden samt einer vierwöchigen Kündigungsfrist. In dieser Nachricht zeigt sich Schiefer „sehr überrascht und enttäuscht“ über die Art und Weise der Kommunikation. Zu etwaigen Problemen und Missständen in der Vergangenheit will sich Schiefer im Gespräch mit unserer Redaktion allerdings nicht öffentlich äußern.