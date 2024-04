Heimspiel gegen Titelfavorit Mannheim Letzter Eindruck für den GHTC vor den „Endspielen“

Das Team von GHTC-Coach André Schiefer will sich weiter für die wichtigen Play-downs-Partien einspielen. Am 27. April und 11. Mai treffen die Gladbacher im Duell um den Klassenerhalt auf den SC Frankfurt, der in der Parallelstaffel B den sechsten Tabellenplatz belegt. Beim 2:1 Sieg am vergangenen Wochenende gegen den Crefelder HTC sowie beim Remis mit anschließendem Sieg im Shoot-out gegen den TSV Mannheim zeigte der GHTC, welches Potenzial die Mannschaft mit einem vollen Kader hat. Denn erstmals konnten sie auf fast alle Spieler zurückgreifen, lediglich Kapitän und Abwehrorganisator Felix Krause musste verletzungsbedingt passen.