GHTC startet in Feldsaison-Rückrunde Ausfälle der Etablierten, Chancen für Perspektivspieler

Einen guten Monat nach ihrem erfolgreichen Aufstieg in der Halle starten die Hockey-Herren des Gladbacher HTC am Samstag um 15.15 Uhr beim Club an der Alster in die Rückrunde der Feldsaison. Das Team von André Schiefer muss auf einige wichtige Spieler verzichten, möchte aber gegen den Vierten der Staffel B vor allem mit einer stabilen Defensive überzeugen.