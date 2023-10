„Unfassbar Stolz“ GHTC-Nachwuchs verpasst bei der DM-Zwischenrunde knapp die Sensation

So ganz genau ist bei Nils Helbig die Gefühlslage am Montagmorgen nicht auszumachen. Ein Hin und Her zwischen Enttäuschung und Stolz. Am Wochenende weilte der Jugendkoordinator und Herrentrainer des Gladbacher HTC mit der U 18-Jugend des Vereins in Hamburg bei der Zwischenrunde zur Deutschen Feld-Meisterschaft. Allein die Teilnahme war für den GHTC bereits ein Erfolg. Doch in der Hansestadt gelang dem GHTC-Nachwuchs fast die Sensation, erst im Finale gegen den etablierten Harvestehuder HTC unterlag man mit 1:2. Eine großartige Leistung, die sich für die Beteiligten aber ebenso wie eine verpasste Chance anfühlt. „Wir waren sehr enttäuscht – und sind es noch immer“, sagt Helbig daher zum einen, fügt zum anderen aber auch an, wie „unfassbar stolz“ er auf die Leistung seines Teams ist. Denn: Der Gladbacher HTC war als Underdog nach Hamburg gereist. Zuletzt habe man vor über zehn Jahren an einer Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaft teilgenommen, schätzte Helbig im Vorfeld. Und so wusste man im Verein auch nicht so richtig, was da auf einen zukommt.