Nächste Bundesliga-Niederlage Gladbacher HTC kommt unter die Räder

„Es war ein deutlicheres Ergebnis, als wir uns erhofft haben. Insgesamt sind wir schon enttäuscht darüber, da wir phasenweise richtig gut mitgespielt haben, die Partie aber vor allem in den direkten Duellen in der Defensive verloren haben“, beklagte Schiefer. „Wir haben dreimal quasi dasselbe Tor kassiert, wo ein Spieler über außen in den Kreis kommt, reinflankt und dann jemand frei vorm Tor steht und nur noch einschiebt. Das ist nicht unser Anspruch, unser Zweikampfverhalten und enges Decken werden Schwerpunkte im Training sein“, so Schiefer weiter. Man habe jetzt noch drei Wochen bis zum ersten Play-down-Spiel und wolle die Partien weiter nutzen. „Heute hat man offensiv schon gemerkt, dass wir fast komplett waren und dies gibt uns gute Anhaltspunkte, auf die wir aufbauen wollen“, bilanzierte der GHTC-Coach.