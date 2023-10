„Für den Klub etwas Besonderes“ GHTC-Jugend kämpft um Endrunde für die Deutsche Meisterschaft

Für Valentin Mellinghoff ist die Frage im Prinzip überflüssig: Bundesliga mit den Herren oder Zwischenrunde mit der U18 für die Deutsche Meisterschaft? Beides steht für den Gladbacher HTC an diesem Wochenende an – und Mellinghoff gehört zu jenen Spielern, die trotz ihres jungen Alters bereits zum Herrenkader der Gladbacher gehören. Das ist keinesfalls selbstverständlich in der Bundesliga. Doch für Mellinghoff hat in den kommenden Tagen das Turnier mit der U 18 Priorität. „Das bedeutet der Mannschaft sehr viel“, sagt der 18-Jährige, der mit Torhüter Julius Clauss der Kapitän ist. Also reist Mellinghoff nicht mit dem Bundesligakader am Samstag zum Crefelder HTC, sondern mit dem Nachwuchs am Freitag nach Hamburg zum Zwischenrundenturnier für die Deutsche Meisterschaft. Das gilt ebenso für Anton Bauch, Jimmy Schiefer, Mathis Krauß und Jonas Röder, die alle ebenfalls bereits zum Bundesligakader zählen.