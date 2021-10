GHTC zum Hinrunden-Abschluss : Personell geschwächt in den Doppelspieltag

Hockey Am Wochenende endet die Hinrunde mit einem Doppelspieltag. Für den GHTC geht es gegen Bonn und den Marienburger SC. Trotz einiger Ausfälle fordert Trainer Jan Klatt zwei Siege.

Am Wochenende gibt es in der zweiten Hockey-Bundesliga noch einmal das volle Programm, ehe es in die Hallenpause geht: Alle zwölf Teams der Gruppe Nord absolvieren jeweils einen Doppelspieltag. Für den Gladbacher HTC wird es darum gehen, sich eine gute Ausgangslage für die Rückrunde, die ab April 2022 gespielt wird, zu schaffen. Am Samstag spielt der GHTC, der als Tabellenzweiter aktuell erster Verfolger vom Crefelder HTC ist, um 16 Uhr gegen Aufsteiger Bonner THV. Am Sonntag geht es um 12 Uhr zum Marienburger SC nach Köln.

Vor dem letzten Feld-Auftritt des Jahres hegen den GHTC allerdings personelle Probleme: Mittelfeldstratege Mustaphaa Cassiem fällt wegen einer Handverletzung (Anriss des Griffelfortsatzes an der Elle) aus. „Wir haben mit dem Arzt gesprochen und hätten auch ein Go, aber haben uns jetzt mit Mustaphaa für die Gesundheit entschieden, sodass er nicht spielen wird“, sagt Trainer Klatt. Auch die Einsätze von Tevin Kok und Christian Voit waren wegen einer Grippe ungewiss. Beide werden aber morgen, auch ohne Training, auf dem Spielberichtsbogen stehen. Nicht rechtzeitig fit werden dagegen die Youngster Paul Joeris und Damian Höffken sowie Stürmer Paul Tenckhoff, der mit einem Handbruch auch für die Halle auf der Kippe steht.

Trotz der Personalsorgen sieht Klatt sein Team im Heimspiel gegen Bonn eindeutig in der Favoritenrolle: „Bonn ist ein junges aufstrebendes Team mit einem neuen Trainer, was aber bislang noch nicht so gut gepunktet hat. Dennoch müssen wir auf der Hut sein. Wenn wir weiter so stabil auftreten, sollten die drei Punkte machbar sein.“ In Marienburg sieht es anders aus. Die Kölner wurden vor der Spielzeit als Abstiegskandidat gehandelt, punkten aber fleißig und stehen aktuell über dem Strich. Das ist auch Klatt nicht verborgen geblieben: „Der MSC kommt über den Willen und den kämpferischen Einsatz. Das ist eine gute Truppe mit jungen Kräften und einigen erfahrenen Akteuren. Die letzte Partie haben wir 2020 in Marienburg 3:4 verloren. Das sollte uns Warnung genug sein.“