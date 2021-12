DSD ist Tabellenführer der 2. Bundesliga : Gladbacher HTC gastiert zum Spitzenspiel in Düsseldorf

Hockey Der Gladbacher HTC trifft auf Tabellenführer DSD, beide Teams konnten ihre drei Auftaktspiele in der 2. Hockey-Bundesliga gewinnen. Für den südafrikanischen Topstar Mustaphaa Cassiem wird es das letzte Spiel dieser Hallensaison sein.

Am Sonntag um 12 Uhr empfangen die Herren von DSD Düsseldorf den Gladbacher HTC zum Spitzenspiel der 2. Hockey-Bundesliga. Beide Teams haben einen makellosen Saisonstart hingelegt und nach drei Spieltagen jeweils neun Punkte auf dem Konto. Düsseldorf führt lediglich aufgrund des leicht besseren Torverhältnisses die Gruppe West an.

Die Düsseldorfer sind nach schwierigem Start und einem knappen 8:7 Erfolg gegen Aufsteiger HC Essen vor allem am letzten Wochenende mit deutlichen Siegen gegen den Oberhausen THC, den sie mit 8:2 bezwangen, und den Kahlenberger HTC, gegen den sie sich mit 15:8 durchsetzten, richtig auf Betriebstemperatur gekommen. Für GHTC-Coach Jan Klatt ist es daher auch ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die zum Favoritenkreis der Liga zählen. „Neben SW Köln und uns, sind die Düsseldorfer sicherlich der Mitfavorit in dieser Gruppe. Sie haben eine wirklich junge und sehr gute Truppe, die vor allem auf den ersten sechs, sieben Positionen sehr gut besetzt ist.“ Gut besetzt sind aber auch die Gladbacher: Nicht nur, aber vor allem durch den südafrikanischen Topstar Mustaphaa Cassiem. Mit 14 Treffern führt er die ligaweite Torjägerliste klar vor Thorben Pegel vom KHTC (12 Tore) und Maximilian Baumgardt (10 Tore) von Großflottbek an. Allen drei bisherigen Hallenpartien drückte Cassiem seinen Stempel auf. Klatt hofft, dass das auch am Sonntag in Düsseldorf der Fall sein wird.