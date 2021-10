Starke erste Saisonhälfte des GHTC : Doppelsieg zum Hinrunden-Abschluss

Gegen Bonn musste der GHTC bis zum Schluss kämpfen, ehe der 3:2-Siegtreffer fiel. F oto: Dieter Wiechmann Foto: Dieter Wiechmann

Hockey Der GHTC gewinnt auch die letzten beiden Partien der Hinrunde und ist nun ein ernsthafter Kandidat für den Bundesliga-Aufstieg. Hauptakteur war einmal mehr Dayaan Cassiem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Knüfermann

Der Gladbacher HTC hat zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Hockey-Bundesliga zwei halbwegs solide Auftritte hingelegt. Dabei taten sich die Gladbacher lange schwer, kamen aber jeweils mit zwei blauen Augen davon und bleiben damit ein ernsthafter Kandidat auf die Erstliga-Rückkehr: Am Samstag setzte sich der GHTC mit 3:2 (0:0) gegen den Tabellenletzten Bonner THV durch, am Sonntag folgte ein 3:0 (0:0)-Sieg beim Marienburger SC, der erst im letzten Viertel zu Stande kam.

Durch die volle Punkteausbeute bleiben die Gladbacher, gemeinsam mit dem Großflottbeker THGC aus Hamburg, erster Verfolger vom Crefelder HTC, der sich am Wochenende gegen BW Köln (2:1) und SW Köln (5:0) ebenfalls schadlos hielt. Nicht mehr im Aufstiegsrennen ist dagegen Gladbachs liebster Lokalrivale SW Neuss, der am Doppelwochenende nur einen Punkt holte.

Der Spieler des Wochenendes auf Gladbacher Seite war einmal mehr der Südafrikaner Dayaan Cassiem, der in beiden Spielen der auffälligste Akteur war und nicht nur seine Saisontreffer neun bis elf erzielte, sondern auch die anderen drei Treffer des Wochenendes mustergültig für seine Mitspieler auflegte.

Die beiden letzten Feldauftritte des Jahres waren für den GHTC auf der einen Seite von etlichen Ausfällen, aber auch von sehr destruktiven Spielweisen der Gegner geprägt, wie Co-Trainer Marcus Funken beschrieb: „Bonn und Marienburg haben sich beide hinten reingestellt. Dass wir da kaum Räume hatten und spielerisch kein Feuerwerk abbrennen konnten, war uns von Anfang an klar. Wichtig ist am Ende, dass wir die sechs Punkte geholt haben.“

Gegen Bonn mussten die Gladbacher am Samstag viel Geduld aufbringen. Bei 75 Prozent Ballbesitz waren die Gastgeber fast dauerhaft offensiv unterwegs, während Bonn sich zumeist im eigenen Viertel einigelte. Das funktionierte solange, bis Dayaan Cassiem seinen ersten überragenden Moment hatte, im Kreis nur noch durch ein Foul gestoppt werden konnte und den fälligen Siebenmeter (32. Minute) zur Führung selbst verwandelte. Als der Portugiese David Franco kurz vor der letzten Viertelpause eine Strafecke zum 2:0 (44.) ins Tor schoss, schien es so, als wäre der GHTC endgültig auf der Straße. Doch statt Selbstvertrauen auszustrahlen, gab es völlig überraschend einen Bonner Doppelschlag zum 2:2 (48./53.). Funken ärgerte das: „Das waren fünf ganz schlechte Minuten.“ Doch wohl dem, der den besten Torjäger der Liga in seinen Reihen hat: In seiner typischen unnachahmlichen Art schnappte sich Cassiem an der Viertellinie den Ball, umkurvte zwei Gegenspieler und beförderte die Kugel zwei Minuten vor Schluss zum 3:2 ins Tor.