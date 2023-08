Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Diversität Das soziale Engagement der deutschen Hockey-Damen

Also setzte die Nationalmannschaft der Damen noch vor Ort in Südafrika den Grundstein für dieses Vorhaben. In Kooperation mit der Grootbos Foundation, 2003 als Non-Profit-Organisation für Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung von Kommunen in Südafrika gegründet, haben die deutschen Spielerinnen in einem Naturreservat Ende 2019 ein Waldprojekt ins Leben gerufen – den „Danas-Hockeywald“.