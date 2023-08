Sieg der Hockey-Damen gegen England Selbstbewusstsein, Intuition und ein Tor, das gar nicht fallen sollte

Es habe „gescheppert“ in der Halbzeit, sagte Valentin Altenburg in der Presserunde nach der Partie, um dann sofort zu merken, dass die Aussage drastischer als gewollt klang. Gänzlich zufrieden war der Bundestrainer zur Pause am Sonntagabend aber nicht gewesen. Seine Mannschaft dominierte zwar auch da bereits die Partie gegen England, hatte Chancen und gute Abläufe, drückte den Gegner in dessen Hälfte – jede Statistik sah Deutschland vorne. Ein Tor gelang jedoch nicht.