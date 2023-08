Deutscher Hockey-Nationalspieler Wie Timur Oruz Diabetes und Leistungssport meistert

Oruz hat seine Abläufe für Spieltage, wann er sich spritzt und wann er was isst, über die Jahre optimiert, um mit guten Blutzuckerwerten durch die Partien zu kommen. Vor willkürlichen Entwicklungen ist er trotzdem nicht gefeit. „Das Paradebeispiel ist Olympia. Die Nervosität steigt und mein Zuckerwert geht nach oben. Ich sitze in der Kabine und frage mich: Warum habe ich jetzt einen Wert von 300? Ich habe alles richtiggemacht. Nerv mich jetzt nicht.“ Er hat gelernt, in solchen Momenten Ruhe und Geduld zu bewahren und nicht aktionistisch übermäßig viel Insulin zu spritzen. „Ich habe dann keinen Insulinmangel, sondern die Werte sind aufgrund der Hormonausschüttung von Adrenalin so hoch. Spritze ich zu viel Insulin zur Korrektur, bin ich kurz darauf in der Unterzuckerung“, so Oruz, dem offiziell eine 50-prozentige Schwerbehinderung bescheinigt wird.