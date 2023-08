Endspiel bei Hockey-EM gegen England Unwetter und Videobeweis-Posse – Niederlande gewinnt denkwürdiges Finale

Bereits am Samstag hatte sich eine orangefarbene Jubeltraube auf dem blauen Spielfeld im Hockeypark gebildet, als die niederländischen Damen den EM-Titel holten. Einen Tag später taten es ihnen ihre Landsmänner gleich – die Europameisterschaft in Mönchengladbach war zum Abschluss fest in niederländischer Hand. Allerdings fiel der Erfolg der Männer knapper aus als der der Damen: Am Ende stand ein 2:1-Erfolg gegen England, das in einem dramatischen Halbfinale am Freitagabend Deutschland nach Penaltyschießen (5:4) besiegt hatte. Wie für die niederländischen Damen ist es auch für die Herren eine erfolgreiche Titelverteidigung.