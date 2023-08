Hockey-Herren nach verpatztem EM-Start Ungewollt früh in den WM-Modus gezwungen

„Leider muss man sagen, dass das Unentschieden nach der zweiten Halbzeit nicht mal unverdient ist“, sagte der gebürtige Gladbacher Tom Grambusch nach dem Spiel. Er hatte zwischenzeitlich in der 44. Minute das 3:1 erzielt. Und eigentlich war da bereits der Haken am Spiel dran, bei den Zuschauern, aber auch in den Köpfen der Spieler – das merkte man dem Auftritt im letzten Viertel an. Tom Grambusch macht daraus keinen Hehl: „Nach dem 3:1 haben wir das Gefühl gehabt, dass das Ding durch ist. Deshalb haben wir nach dem dritten Tor auch die Spannung verloren, und dann ist Wales – auch wenn sie keine Top-10-Nation sind – gut genug, um das auszunutzen.“