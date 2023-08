Endspiel Hockey-EM Niederländerinnen feiern gegen Belgien vierten EM-Titel in Serie

Hockey-EM · Es ist der erwartbare Sieger bei den Frauen: Die Niederländerinnen bestätigen bei der Hockey-EM in Mönchengladbach ihre Vormachtstellung und feiern ihren vierten EM-Titel in Serie. Dank eines Blitzstartes in den ersten Minuten besiegten sie Belgien mit 3:1.

26.08.2023, 16:13 Uhr

Die Spielerinnen aus den Niederlanden bejubeln das Tor zum 2:0. Foto: dpa/Federico Gambarini