Nick Bandurak bei der Hockey-EM Vom Lehrer zum spätberufenen Torjäger der Engländer

Aufgewachsen in Wolverhampton durchlief Bandurak in der Nähe beim Topklub Cannock HC alle Jugendabteilungen bis zum Debüt mit der Seniorenmannschaft in der England Hockey League, der höchsten Spielklasse in Großbritannien. 2015 wechselte er zum Holcombe HC und gehört seitdem regelmäßig zu den besten Torschützen der nationalen Liga. Doch internationales Niveau sah man im englischen Verband bei ihm nie. Die Aufnahme in das Hockey-Programm Englands und des Teams Großbritanniens blieb Bandurak verwehrt.