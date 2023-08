Pleite gegen Belgien bei Hockey-EM Misslungener Abschluss – Deutschland verliert Spiel um Bronze

Die Damen haben am Vortag im Spiel um Platz drei gegen England (3:0) einen versöhnlichen Turnierabschluss bei der Heim-EM in Mönchengladbach gefeiert. Bei den deutschen Herren blieb dieser hingegen aus. Nach der unglücklichen Niederlage nach Penaltyschießen im Halbfinale gegen England verlor das Team von Bundestrainer André Henning am Sonntagmittag das Spiel um Bronze gegen Belgien mit 0:2.