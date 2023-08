„Katatstrophe, scheiße, schuldig“ Mats Grambusch erklärt verschossenen Penalty im EM-Halbfinale

„Katastrophe, scheiße, schuldig – so fühle ich mich. Mir hat es das Herz zerrissen, hier in meiner Heimatstadt einen Penalty zu verschießen und die Mannschaft nicht ins Finale zu bringen. Das tut wahnsinnig weh“, erklärte der Lokalmatador nach der bitteren Niederlage. Zuspruch erhielt der tragische Held von seinen Nationalmannschaftskollegen. „Es gibt keinen Grund, jemanden anzuscheißen. Fünf Jungs haben die Verantwortung übernommen und Mats hat schon so viele Penaltys in wichtigen Momenten verwandelt – dass mal einer nicht reingeht, passiert leider“, sagte Matthias Müller.