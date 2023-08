Kein Titel für deutsche Teams Wieso die EM im Hockeypark gemischte Gefühle hinterlässt

Anders sieht das bei den Herren aus. Innerhalb von 48 Stunden kassierte das Team von André Henning erst einen unglücklichen K.o. nach Penaltyschießen im Halbfinale gegen England (0:0, 4:5 n.P.), um dann am Sonntag im Spiel um Platz drei einen gebrauchten Tag gegen Belgien zu erleben. Endergebnis: ein 0:2 der schmeichelhaften Sorte. Am Ende standen also nach der Gruppenphase 120 Minuten ohne eigenes Tor zu Buche. „Die Enttäuschung ist groß. Es geht vor allem um die Art und Weise, wie wir gespielt haben – das war weit weg von dem, was wir vorhatten“, so Henning, der von teilweise „krassen Böcken“ im Spiel sprach.