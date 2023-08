Gladbacher Toptrainer Robin Rösch Mit Österreich bei der „Heim-EM“

So gut Österreich mit Spielern in der Spitze aufgestellt ist, so mittelmäßig sieht es in der Breite aus – oft das zwangsläufige Problem einer kleinen Sportart in einem Land. In Österreich gibt es laut Verband rund 4500 Hockeyspieler, organisiert in 38 Vereinen, der Großteil davon befindet sich rund um Wien. In Deutschland sind es rund 80.000 Aktive und etwa 400 Vereine. „Damit ist es schwierig, eine breite Auswahl an Top-Spielern zu finden“, sagt Rösch. Und auch das Hockeysystem in Österreich mache es den Spielern nicht einfach. „Meine Spieler sind berufstätig, bekommen nicht immer frei und stehen damit auch nicht immer für Trainingsmaßnahmen zur Verfügung. Andere Länder sind uns in der Sportförderung voraus“, so Rösch.