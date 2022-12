Titel mit der deutschen und österreichischen Nationalmannschaft Gladbacher sammeln bei der Hallen-EM in Hamburg Medaillen

Bevor in rund acht Monaten die besten Hockeyteams Europas in Mönchengladbach um den EM-Titel auf dem Feld kämpfen, fand nun bereits die Hallen-EM der Herren und Damen in Hamburg statt. Die Damen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich nach einem packenden Endspiel gegen die Niederlande den Titel.