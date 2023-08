EM-Kolumne Florian Kunz „Den Frauen traue ich die Sensation zu“

Nun werden die Gegner noch einmal intensiver analysiert und geschaut: Wo liegen mögliche Schwachstellen? Wie wird auf welche Spielsituation reagiert? Die Ecken werden in unterschiedlichen Gruppen besprochen: In Teams schaut man sich sowohl die Eckenabwehr als auch die Eckenoffensive des Gegners der vergangenen Jahre an – man versucht, jede noch so kleine Körperbewegung, die eine mögliche Variante verrät, zu finden. Jetzt machen Kleinigkeiten den Unterschied aus.